نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا للحرف اليدوية" بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، وذلك تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي". يقام المعرض بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، بهدف دعم المنتج الحرفي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أكثر من 125 عارضا يمثلون المجتمع والمجتمع المدني

ويشارك في المعرض أكثر من 125 عارضًا وعارضة من مختلف المحافظات، من بينها أسوان، الإسكندرية، القاهرة، سوهاج، الفيوم، شمال وجنوب سيناء، وقنا، إلى جانب عدد من الجمعيات الأهلية، أبرزها جمعية الهلال الأحمر المصري، وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتنوع المعروضات لتشمل السجاد والكليم، الإكسسوارات، الزجاج، الخوص، المفروشات، الكروشيه، المكرمية، الملابس، الخزف، المنتجات الخشبية والنحاسية والفضية والألباستر، إلى جانب منتجات شبابية تتناسب مع طبيعة موسم الصيف واحتياجات المصيفين.

حضور رسمي ومؤسسي لافت

شهد الافتتاح حضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي والشركاء، منهم:

الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي والإعلام

الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية

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