نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية" بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، المقام بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل، بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي.

وخلال جولتها التفقدية، اطلعت الوزيرة على منتجات العارضين والعارضات من مختلف المحافظات، وأشادت بجودة المعروضات التي تعكس أصالة التراث المصري وتنوع الحرف اليدوية، مؤكدة دعم الوزارة للمشروعات الصغيرة والأسر المنتجة لتمكينها اقتصاديًا.

مشاركة واسعة ومنتجات متنوعة

ويضم المعرض أكثر من 125 عارضًا وعارضة من محافظات مختلفة، من بينها أسوان، الإسكندرية، القاهرة، سوهاج، الفيوم، شمال وجنوب سيناء، وقنا. وتشمل المعروضات مجموعة متميزة من السجاد والكليم، الإكسسوارات، الزجاج، المفروشات، الكروشيه، المكرمية، الملابس، الخزف، المنتجات الخشبية والنحاسية والفضية والألباستر، إلى جانب منتجات شبابية تناسب أجواء الصيف واحتياجات رواد الساحل.

كما يشارك في المعرض عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، منها جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الحرص على التمكين الشامل والتنوع في الفرص.

حضور رسمي رفيع المستوى

شهدت الفعالية حضور عدد من قيادات وزارة التضامن والشركاء، منهم:

الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي

الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي والإعلام

الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات الدولية

المستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني لوزارة التضامن

الأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة

الأستاذ رامي عباس، مستشار الوزيرة للمراسم العامة والمعارض

ومن بنك الإسكندرية: الأستاذة مريم الجمال، عضو اللجنة التنفيذية، والأستاذة فريدة القطان، رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق القيم المشتركة



كما حضر عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، في أجواء تفاعلية تعكس الاهتمام المتزايد بدعم الحرف اليدوية كأحد مسارات التمكين الاقتصادي والثقافي.