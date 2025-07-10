نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «المنقذ الصغير».. معسكرات صيفية لتأهيل الأطفال على الإسعافات الأولية ومهارات القيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري معسكرات صيفية تحت شعار «المنقذ الصغير»، تستهدف تدريب الأطفال من الفئة العمرية بين 7 و15 عامًا على مبادئ الإسعافات الأولية، ورفع الوعي الصحي، إلى جانب تعليم سبل الوقاية من المخاطر، والتعامل مع الأزمات والطوارئ.

تعزيز السلامة وتنمية المهارات

تهدف المعسكرات إلى غرس السلوكيات الصحية السليمة، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين التعلم والمرح، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التعامل مع المواقف الطارئة بثقة ومسؤولية.

ورش عمل ومشاركة أسرية

تتضمن فعاليات المعسكرات:

ورش عمل تعليمية لتدريب الأطفال على مبادئ السلامة.

لتدريب الأطفال على مبادئ السلامة. أنشطة ترفيهية وتوعوية تعزز التفاعل المجتمعي.

تعزز التفاعل المجتمعي. تشجيع المشاركة الأسرية في العملية التعليمية والتوعوية.

وتركز هذه الفعاليات على تعزيز قيم التعاون، المسؤولية، والانتماء لدى الأطفال المشاركين.

بروتوكول تعاون لتخطيط المعسكرات

وكان الهلال الأحمر المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج مصر"، يهدف إلى التخطيط والتنظيم المشترك لهذه المعسكرات الصيفية، بما يضمن تكامل الجهود لتقديم تجربة تعليمية متكاملة ومؤثرة.

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