وزير الدفاع الإسرائيلى: سنضرب إيران مرة أخرى إذا هددتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 يوليو 2025 07:33 مساءً - هدد يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلى، بأنه سيضرب إيران مرة أخرى إذا هددت إسرائيل، مؤكدا أن الحوثيون سيدفعون ثمن أفعالهم.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تأييده لقرار ترامب برفع العقوبات عن إيران لو تحقق اتفاق يوقف جميع الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية.وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، أن إيران كانت قبل فترة قصيرة على بعد عام واحد فقط من إنتاج أكثر من قنبلة نووية، مشيرًا إلى أن معلومات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن اليورانيوم الإيرانى المخصب مدفون تحت الأرض ولا مؤشرات عكس ذلك".

وأضاف نتنياهو:"لا نعتقد أن لدى إيران قدرات نووية حاليًا، لكنها تعلم جيدًا أننا نستطيع تكرار ما حدث إذا حاولت العودة إلى برنامجها النووى، فى إشارة إلى استعداد إسرائيل باستهداف أى محاولة إيرانية للعودة إلى البرنامج النووى سواء عبر هجمات سيبرانية أو عمليات استخباراتية أو ضربات دقيقة.