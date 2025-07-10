نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يتلقى شكاوى ضد "صدى البلد" و"CTV" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على مدار يومي أمس واليوم، عددًا من الشكاوى ضد بعض القنوات الفضائية، وذلك في أعقاب القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس مؤخرًا لضبط المشهد الإعلامي.

وتضمنت الشكاوى، شكوى من كلً من د.عبد الناصر طه، أستاذ الفنون المرئية بجامعة حلوان، ود.مها العطار، خبير طاقة دكتوراة في التربية الفنية، ضد برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد.

كما قدم د.ارميا شفيق، طبيب بشري، ضد قناة "CTV" ووكيلها الإعلاني للقناة، بدعوى مخالفة شروط التعاقد الإعلاني.

وتم إحالة الشكاوى إلى لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.

ويؤكد المجلس أنه بصدد دراسة هذه الشكاوى بعناية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، بما يضمن استمرار العمل على تفعيل منظومة إعلامية منضبطة ومسئولة.