وزير الخارجية ونظيره الأريترى يعربان عن تقديرهما لمستوى العلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 يوليو 2025 05:26 مساءً - أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطى، ونظيره الأريترى عثمان صالح، عن تقديرهما للمستوى الراهن من العلاقات الثنائية والتشاور السياسى.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع نظيره الأريترى، فى إطار متابعة العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا الشقيقة.

وأكد الوزيران أهمية البناء على ما تحقق من تطور ملموس والتوجه نحو مزيد من تطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس أسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا بدعم وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير عبدالعاطى دعم مصر الكامل للمشروعات التنموية فى إريتريا، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين.. مشيرًا إلى حرص مصر على الإسهام الفاعل فى جهود التنمية والاستقرار فى إريتريا.

وتناول الاتصال التشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.

واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.