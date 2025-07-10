نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 620 سائقًا يطلبون العلاج من الإدمان بعد انطلاق حملة التوعية المكثفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الصندوق عن تلقي 620 اتصالًا هاتفيًا من سائقين على الخط الساخن "16023" لطلب العلاج، حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفي سرية تامة دون مساءلة قانونية، ما دام بادر السائق بطلب العلاج قبل الخضوع لكشف المخدرات على الطرق.

برنامج توعية شامل بالتعاون مع الهلال الأحمر

يأتي ذلك ضمن حملة "المخدرات مش هتضيعك لوحدك"، التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، ضمن برنامج "القيادة الآمنة"، والتي تستهدف رفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات بين السائقين، خاصة في المواقف العمومية ومناطق التجمعات.

تحليل بيانات المتصلين: الفئة العمرية والمناطق الجغرافية

وأوضح تقرير الخط الساخن أن:

41% من السائقين المتصلين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا.

من السائقين المتصلين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا. 13% تتراوح أعمارهم بين 41 و50 عامًا.

ينتمي السائقون إلى محافظات مختلفة أبرزها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، قنا، السويس، المنوفية، وغيرها.

أكثر المواد تعاطيًا ودوافع الإدمان

أظهرت الاتصالات أن أبرز المواد التي يتم تعاطيها هي:

الحشيش، الترامادول، والمخدرات الاصطناعية.

وجاءت أبرز أسباب الإقبال على التعاطي:

التأثر بـ "أصدقاء السوء"

حب الاستطلاع

البحث عن المتعة

وهي مفاهيم مغلوطة تستهدف الحملة تصحيحها.

أما أبرز دوافع العلاج فشملت:

تدهور الحالة الصحية

ضغوط العمل

الخوف على الأبناء

العجز المادي

القلق من ارتكاب حوادث مميتة

تصريحات مدير الصندوق

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على استمرار الصندوق في توسيع نطاق حملات التوعية والعلاج، لافتًا إلى أن السائق الذي يبادر بالتقدم للعلاج قبل خضوعه لكشف المخدرات لا يتعرض لأي مساءلة قانونية. بينما يُحال من يتم ضبطه أثناء القيادة تحت تأثير المخدر إلى النيابة العامة وفقًا لقانون المرور.

تفاعل واسع مع الحملة على السوشيال ميديا

شهدت الحملة الإعلامية "المخدرات مش هتضيعك لوحدك" تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حققت:

5 ملايين مشاهدة للإعلان التوعوي خلال 48 ساعة فقط على صفحة الصندوق الرسمية بـ "فيسبوك"

خلال 48 ساعة فقط على صفحة الصندوق الرسمية بـ "فيسبوك" 9000 مشاركة من المتابعين

ويعكس هذا التفاعل مدى وعي المواطنين بخطورة الظاهرة، ودور الحملة في تعزيز ثقافة العلاج والتعافي، بالتزامن مع تكثيف حملات الكشف على السائقين بالطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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