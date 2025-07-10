وسام أبو علي على رادار النصر السعودي والصفقة على نار هادئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 يوليو 2025 03:32 مساءً -

كشفت تقارير إعلامية سعودية، أن وسام أبو علي مهاجم منتخب فلسطين والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي دخل دائرة اهتمامات نادي النصر السعودي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لموقع "جول" السعودي، فإن نادي النصر الذي تخلى عن مهاجمه جون دوران وسط توقعات بعدم ضم مهاجم جديد، خاصة بعد تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يفاجىء الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة بالتعاقد مع وسام أبو علي مهاجم الأهلي.

وأضاف، "النصر السعودي اقترب كثيرًا من التعاقد مع وسام أبو علي، وهو الأمر الذي يعد بمثابة مفاجأة غير متوقعة لأن النصر لم يكن مرشحًا للتعاقد مع أي مهاجم جديد عقب رحيل دوران، وفي نفس الوقت لم يكن ضمن الأندية المرشحة للحصول على توقيع وسام أبو علي".

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إماراتية، اليوم الخميس، أن نادى الوصل الإماراتى قرر التراجع عن التعاقد مع وسام أبو على مهاجم منتخب فلسطين والنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن الوصل أغلق ملف وسام أبو على لاعب الأهلى المصرى، واستبعد الهداف الفلسطينى من قائمة المرشحين، مع "المبالغات" التى شهدتها المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية.

وسام أبو علي يطلب تخفيض قيمة بيعه للانتقال إلى نادٍ خارجي

ولم يتفق مسئولو الأهلي حتى الآن على أي عرض مالي لشراء وسام أبو علي بعدما حدد النادي 10 ملايين دولار لبيع اللاعب وهو المبلغ الذي لم يصل له أي نادٍ طلب ضم وسام أبو علي الصيف الجاري.

وطلب وسام أبو علي تقليل المقابل المالي الذي طلبه الأهلي لرحيله الصيف الجاري بعدما أبدت عدة أندية تفاوضت معه مؤخراً تحفظها على هذا المبلغ الذي وصل إلى 10 ملايين دولار.

ورغم أن الأهلي كان يرفض رحيل وسام أبو علي لحاجة الفريق إلى جهوده إلا أن إدارة النادي تراجعت ووافقت على رحيله بسبب إصراره على خوض هذه التجربة باعتبار أن المقابل مالي المعروض عليه من أندية خارجية كبير للغاية ويصل إلى 3 ملايين دولار، لكن مسئولو الأهلي رفضوا تقليل المبلغ المطلوب لبيع اللاعب عن 10 ملايين دولار.

وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي أن المبلغ المطلوب للاستغناء عنه مُبالغ فيه وكبير، لذا تراجعت عدة أندية خارجية عن التعاقد معه، وطلب اللاعب تخفيض هذا المبلغ حتى ينجح في الرحيل إلى أحد الأندية التي تتفاوض معه، والتي قدمت له مبالغ كبيرة للغاية تقوق بكثير ما يتقاضاها مع الأهلي.