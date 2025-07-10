نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معلومات الوزراء" يسلط الضوء على مدرسة بنك مصر للصناعات الدوائية: صرح تعليمي لتأهيل جيل جديد من الفنيين المتخصصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهوده التوعوية لدعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الفيديوهات التوثيقية لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الدوائية، وذلك لتسليط الضوء على النموذج التعليمي الحديث الذي تتبعه المدرسة في إعداد كوادر فنية متخصصة في صناعة الدواء.

برامج متطورة وشهادات معتمدة محليًا ودوليًا

تناولت الفيديوهات ما تقدمه المدرسة من مناهج تعليمية وتدريب عملي حديث، ومقابلات حية مع الطلاب والمعلمين، ولقاء خاص مع زمزم رزق، المدير الأكاديمي للمدرسة، التي أكدت أن المدرسة تهدف إلى تخريج فنيين تكنولوجيين مؤهلين وفقًا لأحدث معايير سوق صناعة الدواء.

وأشارت رزق إلى أن هذا التخصص لا يُدرس إلا في مدرسة بنك مصر، ما يجعلها مؤسسة تعليمية رائدة وفريدة على مستوى مصر. كما يحصل الطالب على دبلوم تكنولوجيا الصناعات الدوائية المعتمد من الغرفة الألمانية، بما يفتح له آفاق العمل محليًا ودوليًا.

منهج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي

تقوم العملية التعليمية بالمدرسة على مزيج من:

الدراسة النظرية العامة (مثل اللغة الإنجليزية، الرياضيات، وعلم الأحياء) بمعدل 10 ساعات أسبوعيًا.

الدراسة النظرية التخصصية في مجال الدواء، بمعدل 5 ساعات أسبوعيًا.

التدريب العملي داخل المدرسة على مدار 6 ساعات أسبوعيًا.

التدريب الميداني في المصانع يومين أسبوعيًا بإجمالي 14 ساعة، تحت إشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريس.

وبذلك يصل عدد ساعات الدراسة إلى 36 ساعة أسبوعيًا، ما يضمن للطالب تأهيلًا شاملًا لسوق العمل في قطاع الصناعات الدوائية.

المدرسة تُجهّز الطلاب لممارسة الصناعة باحترافية منذ اليوم الأول

أوضحت الفيديوهات أن الطلاب يبدأون منذ الصف الأول في دراسة ممارسات التصنيع الجيد والسلامة المهنية، وفي الصف الثاني يتعلمون تصنيع الأشكال الدوائية المختلفة مثل:

الأقراص الصلبة

أدوية الشراب

الكريمات والمراهم

وفي الصف الثالث، يُقدَّم للطلاب محتوى أقرب إلى المستوى الجامعي، ما يُكسبهم خبرة عملية عميقة ومهارات متقدمة تؤهلهم للانخراط الفوري في سوق العمل بعد التخرج.

بيئة تعليمية متكاملة وداعمة للإبداع والانضباط

استعرض الطلاب خلال الفيديوهات تجربتهم الدراسية، مؤكدين أن المدرسة توفر بيئة محفزة تشمل:

زي مدرسي موحد (صيفي وشتوي)

وجبات غذائية صحية ومتكاملة

حقيبة مدرسية مجانية

ملاعب رياضية لتعزيز النشاط البدني

وسائل نقل آمنة من وإلى المدرسة

كما أشاروا إلى أن عدد الطلاب في كل دفعة لا يتجاوز 140 طالبًا، بما يتيح تعليمًا مخصصًا وعالي الجودة.

شريك صناعي استراتيجي وتدريب عملي حقيقي في مواقع إنتاج الأدوية

أحد أعضاء هيئة التدريس أكد أن التدريب الميداني يتم داخل مصانع متخصصة، ويشارك فيه الطلاب في جميع مراحل إنتاج وتصنيع الدواء، حيث تُطابق هذه المراحل ما يدرسه الطلاب نظريًا، ما يعزز من فهمهم العملي ويرسّخ الخبرات التي يكتسبونها.

وتم اختيار موقع المدرسة في منطقة حدائق أكتوبر بعناية ليتناسب مع قربه من المصانع، مما يسهل انتقال الطلاب للتدريب اليومي.

شروط الالتحاق وطرق التقديم

استعرضت زمزم رزق آلية الالتحاق بالمدرسة، موضحة أن التقديم يتم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويُشترط أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم.

وتتضمن إجراءات القبول: