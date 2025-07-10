نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم يناشد طلاب الثانوية بعدم الانسياق خلف الشائعات: تابعوا المصادر الرسمية لموعد النتيجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بعدم الانسياق وراء المنشورات غير الرسمية التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بنشر كل التفاصيل في الوقت المناسب عبر القنوات الرسمية فقط.

مجهود غير مسبوق لضمان أفضل تنظيم لامتحانات الثانوية العامة

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"، توجه زلطة بالتحية والدعاء بالتوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة، مشيدًا بما تم بذله من جهد ضخم لضمان تنظيم الامتحانات بأفضل صورة منذ سنوات طويلة.

وقال: "الحقيقة كان لازم أوضح إن فيه مجهود كبير جدًا جدًا تم من أجل أن تخرج الامتحانات في شكل يعتبر الأفضل من سنوات طويلة، وده بفضل التخطيط والتوجيهات والمتابعة المستمرة من الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، وتحت قيادته فريق عمل يعتبر الأضخم في تاريخ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية".

وأضاف زلطة أن جميع الجهات المعاونة شاركت بكل جدية وإخلاص لتقديم ملحمة تنظيمية متكاملة، حرصًا على ضبط المنظومة التعليمية، وتوفير أجواء هادئة وعادلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

شكر للصحفيين على تغطية الامتحانات.. وتحذير من الشائعات

ووجه المتحدث الرسمي شكره الخاص لزملائه الصحفيين المعنيين بملف التعليم، لما قدموه من تغطية مهنية وموضوعية ومحايدة لمجريات الامتحانات، قائلًا: "كان واجبًا هامًا وضروريًا توجيه الشكر والتقدير والاحترام لزملائي الأعزاء، كتيبة محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع، لما قدموه من تغطية مهنية ومنضبطة وحيادية في نقل صورة الامتحانات بالكامل، شكرًا ليكم".

وفيما يتعلق بما يُتداول من معلومات غير دقيقة حول نتائج الثانوية العامة، شدد زلطة على ضرورة تجاهل أي منشورات تزعم تحديد موعد النتيجة أو التحدث عن مؤشرات للنجاح، مؤكدًا أن الوزارة لن تتردد في إعلان أي معلومات رسمية فور توفرها، بهدف طمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

متابعة دقيقة من الوزير وفريق عمل موسع

ويأتي تصريح المتحدث الرسمي في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الترقب والقلق بين طلاب الثانوية العامة وأسرهم، بسبب انتشار منشورات غير موثقة تزعم اقتراب إعلان النتائج أو التلميح بنسب النجاح.

ويؤكد مسؤولو وزارة التربية والتعليم أن العمل جارٍ بدقة ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، وفريق عمل متخصص لضمان مراجعة ورصد الدرجات بالشكل الذي يضمن العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

انتظروا الإعلان الرسمي فقط

وختم زلطة منشوره بتأكيده مجددًا أن أي تفاصيل رسمية بشأن النتيجة سيتم إعلانها دون تأخير، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية للوزارة كمصدر موثوق للمعلومة، وعدم الالتفات إلى أي منشورات قد تهدف لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة.