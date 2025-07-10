نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة تُحدث الخط الساخن 105 ليصبح منصة شاملة لخدمة المواطنين على مدار الساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، عن إطلاق تطوير تجريبي شامل للخط الساخن الموحد (105) ليصبح منصة مركزية لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الرامية إلى توحيد قنوات التواصل بين الوزارة والجمهور، بما يضمن استجابة أكثر سرعة وأمانًا لطلبات وشكاوى المواطنين.

105 منصة متكاملة للاستجابة الصحية الطارئة والمبادرات الوطنية

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الخط الساخن 105 أصبح أحد الركائز الأساسية لتسهيل تواصل المواطنين مع الوزارة، حيث يشمل خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة مثل توفير أسرة لحالات الحروق، الحضانات، أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى خدمات مبادرة جلطات القلب الحادة والسكتات الدماغية.

وأوضح عبد الغفار أن هذه الخدمات الحيوية تُقدَّم مجانًا على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع، ما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمة صحية شاملة وسريعة لجميع المواطنين دون استثناء.

دعم مباشر لمبادرة قوائم الانتظار والمجالس الطبية المتخصصة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخط يساهم كذلك في تنفيذ مشروع إنهاء قوائم الانتظار، الذي يغطي 11 تخصصًا طبيًا من بينها:

القساطر القلبية

جراحات المخ والأعصاب

زراعة الكبد

زراعة الكلى

وتُقدم هذه الخدمات من خلال الخط الساخن يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، بالإضافة إلى خدمات المجالس الطبية المتخصصة مثل العلاج على نفقة الدولة، استخراج الأجهزة السمعية، وكارت الخدمات المتكاملة، وذلك من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا حتى 4 مساءً.

الخط يدعم مبادرات الصحة العامة و"100 مليون صحة"

ويشمل التطوير الجديد خدمات مبادرات “100 مليون صحة”، والتي تتضمن فحوصات المقبلين على الزواج، خدمات الصحة النفسية، علاج الإدمان، دعم الأسرة وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات اللاجئين والأجانب، واستشارات وقائية وتطعيمات، وخدمة "اسأل الصحة".

كما يتيح للمواطنين الاستعلام عن التطعيمات واللقاحات من خلال “فاكسيرا”، إضافة إلى مكافحة التدخين، والاستفسارات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وتُقدم هذه الخدمات من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً.

تطوير شامل لتراخيص المنشآت ومطالب القطاع الصحي

ولم تغفل الوزارة عن تقديم الدعم للقطاع الصحي نفسه، حيث يُمكّن الخط الساخن المواطنين من الاستعلام عن تراخيص المنشآت العلاجية الخاصة، والمستندات المطلوبة لذلك، إلى جانب خدمات موجهة للعاملين في المجال الصحي، مثل قرارات التكليف ومواعيد التظلمات، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساءً.

حوكمة صحية رقمية لتوحيد الخدمة وتعزيز الثقة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن توحيد قنوات تقديم الخدمات عبر الخط الساخن 105 يأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق حوكمة شاملة للنظام الصحي، من خلال تعزيز كفاءة الاستجابة، وتقليل الارتباك الناتج عن تعدد قنوات الاتصال، ما ينعكس إيجابًا على ثقة المواطن في الخدمات الصحية المقدمة.

وأضاف أن هذا التطوير هو جزء من التزام الوزارة بتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق تغطية صحية شاملة، وضمان حصول كل مواطن على الخدمة التي يحتاجها بسهولة ويُسر، وبجودة تتوافق مع المعايير الدولية.