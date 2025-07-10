نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام الثانوية العامة 2025.. أولياء أمور مصر: ارتياح بين طلاب علمي رياضة وشكاوى من صعوبة الأحياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أجواء ختام امتحانات الثانوية العامة 2025، التي أُجريت اليوم الخميس بنظاميها القديم والجديد، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية بالنظام الجديد امتحان مادة الإحصاء، فيما خاض طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، وأدى طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الاستاتيكا والديناميكا).

وأكدت الحزاوي، في بيان لها، أن طلاب شعبة علمي رياضة بالنظام الجديد وأولياء أمورهم أعربوا عن ارتياحهم تجاه مستوى امتحان الرياضة التطبيقية، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، دون تعقيدات، ووصفوه بأنه "ختامه مسك".

في المقابل، رأى طلاب وأولياء أمور الشعبة الأدبية أن امتحان الإحصاء جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الجزئيات التي احتاجت إلى تركيز ودقة. بينما عبّر طلاب وأولياء أمور شعبة علمي علوم عن صعوبة امتحان الأحياء، موضحين أنه جاء فوق مستوى الطالب المتوسط، وتطلب وقتًا أطول للإجابة، خاصة في الجزء المقالي.

ووجّهت الحزاوي رسالة مهمة لأولياء الأمور، ناشدتهم فيها بضرورة حث أبنائهم على أداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات، مشددة على أن التقديم متاح حتى 8 أغسطس فقط، ولن تُتاح فرصة التقديم بعد هذا الموعد.

والجدير بالذكر أن اختبارات اليوم تُعد ضمن المرحلة الختامية لماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025، والتي انطلقت يوم الأحد 15 يونيو الماضي. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مواصفات الامتحانات على النحو التالي:

- امتحان الأحياء: 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة.

- امتحان الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، بإجمالي 30 درجة.

- امتحان الإحصاء: 35 سؤالًا، منها 2 مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات راعت جميع مستويات الطلاب، بحيث خُصص 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، و30% للمستويات العليا، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية الدقيقة لكل مادة.