نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تُقر تعديلات على فترات الدراسة وضوابط النجاح في التربية الدينية وتوزيع الأنشطة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات جديدة تتعلق بتعديل توزيع الفترات الدراسية ببعض الصفوف الدراسية، وتحديث ضوابط النجاح في مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى تنظيم تدريس الأنشطة التربوية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الأساسي وتحقيق الاستفادة المثلى من وقت الحصة المدرسية.

وبحسب الخطاب الرسمي الموجه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام إلى مساعد الوزير لشؤون تطوير المناهج، تقرر تعديل عدد الفترات الدراسية المخصصة للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، وكذلك صفوف الرابع والخامس والسادس، بالإضافة إلى الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.

وأكد القرار أن النجاح في مادة التربية الدينية، يُشترط فيه حصول الطالب على 50% من إجمالي درجات المادة، حتى تُضاف لدرجات النجاح ضمن المجموع الكلي للطلاب.

كما حددت الوزارة المواد التي تضاف للمجموع كالتالي:

ـ في الصفوف الثلاثة الأولى (الأول والثاني والثالث الابتدائي): اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية.

ـ في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي: اللغة العربية – الرياضيات – اللغة الإنجليزية – العلوم – الدراسات الاجتماعية.

وفي خطوة تهدف إلى تخفيف العبء وتوزيع الجهد التعليمي، تقرر تخفيض عدد فترات تدريس مادة "اكتشف" للصفين الأول والثاني الابتدائي من ثلاث فترات إلى فترة ونصف فقط أسبوعيًا.

وشددت التوجيهات على أن مادة القيم واحترام الآخر، سيتم تدريسها دون نشاط مصاحب، على أن يتولى تدريسها أحد معلمي المواد المختلفة وفقًا لما يحدده مدير المدرسة، بما يضمن ترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

كما تقرر أن تكون مادتا تكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية من المواد التي تُدرّس على هيئة نشاط، بواقع نصف فترة لكل مادة، وتُدرسان بالتناوب مع مادتي التربية الفنية والتربية الرياضية، وذلك للصفين الأول والثاني الإعدادي.

واختتمت الإدارة تعليماتها بضرورة إعادة تنظيم توزيع فترات الأنشطة بين التربية الموسيقية والمهارات المهنية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنمية المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب.

ويأتي هذا التعديل في إطار سياسة وزارة التربية والتعليم الرامية إلى تطوير المناهج الدراسية وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية، بما يواكب متطلبات تطوير التعليم وتطبيق المنظومة الجديدة في مختلف المراحل الدراسية.