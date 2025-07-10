نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح هام من متحدث "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام خرجت في صورة تُعد الأفضل منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل تخطيط محكم، وتوجيهات دقيقة، ومتابعة متواصلة من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى جانب فريق عمل ضخم شارك في إدارة المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأوضح زلطة أن جميع الأطراف والجهات المعاونة قدمت ملحمة وطنية مخلصة، وكان لها دور كبير في ضبط سير الامتحانات وتوفير مناخ مناسب يليق بطلاب الثانوية العامة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة تتقدم بالشكر والتقدير لكتيبة محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع الإخبارية، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في تقديم تغطية مهنية وحيادية، ساهمت في نقل صورة دقيقة وواقعية لسير الامتحانات داخل وخارج اللجان.

وفيما يتعلق بما يتم تداوله بشأن نتيجة الثانوية العامة، شدد زلطة على أنه لا صحة لأي منشورات تتحدث عن تحديد موعد إعلان النتيجة أو مؤشرات نسب النجاح، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد أن الوزارة ستعلن فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، أي تفاصيل تتعلق بالنتيجة عبر المصادر الرسمية فقط، لضمان الشفافية وطمأنة الجميع.

واختتم شادي زلطة تصريحاته قائلًا: "نتمنى التوفيق والنجاح لجميع طلابنا، وندعوهم إلى متابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة فقط، وعدم الالتفات لأي معلومات غير رسمية".