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"الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد القادم

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"الصحفيين" توقّع بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام.. الأحد القادم

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أحمد جودة - القاهرة - توقّع نقابة الصحفيين يوم الأحد القادم 13 يوليو، بروتوكول تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام؛ لتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الفرص التعليمية، والتعاون المشترك في مجالات التدريب الصحفي والإعلامي الرقمي، خاصة ما يخص الذكاء الاصطناعي.

وتستضيف النقابة الأستاذة/ منى بو سمرة، رئيسة أكاديمية دبي للإعلام، في تمام الساعة الثانية والنصف بمقر النقابة لتوقيع البروتوكول.

ويتضمن البروتوكول تطوير وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل نتائج الأبحاث، والتعاون في النشر بالمجالات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

وتبدأ أولى ثمار هذا التعاون بتنظيم أكاديمية دبي للإعلام ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي في الصحافة، وأدواته، وأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بمركز التدريب بالنقابة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025م.


   السكرتير العام      
جمال عبد الرحيم          
نقيب الصحفيين
خــالد البلشي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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