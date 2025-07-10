نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. وزارة التعليم العالي تعلن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب تسجيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2025، وذلك اعتبارًا من السبت 12 يوليو 2025 وحتى الخميس 24 يوليو 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أن أداء اختبارات القدرات شرط أساسي للقبول بعدد من الكليات، ولا يُمكن إدراج هذه الكليات في رغبات التنسيق دون اجتياز الاختبارات بنجاح.

الكليات التي تشترط اجتياز اختبار قدرات للتقديم إليها:

حددت الوزارة قائمة بالكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات قدرات مؤهلة للالتحاق بها، وهي على النحو التالي:

أولًا: كليات الفنون التطبيقية

بجامعات:

حلوان

دمياط

بنها

بني سويف

طنطا

دمنهور

ثانيًا: كليات التربية الفنية والموسيقية

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان (الزمالك)

كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان (الزمالك)

كلية التربية الفنية بجامعة المنيا

ثالثًا: كليات الفنون الجميلة

● شعبة الفنون:

بجامعات:

حلوان

الإسكندرية

المنيا

جنوب الوادي

المنصورة

أسيوط

الأقصر

● شعبة العمارة:

بجامعات:

حلوان

الإسكندرية

المنيا

أسيوط

المنصورة

رابعًا: كليات علوم التربية الرياضية (بنين وبنات)

بمختلف الجامعات الحكومية، حيث يخضع الطلاب لاختبارات بدنية ونفسية ومهارية لضمان ملاءمتهم للدراسة.

آلية التقديم لاختبارات القدرات

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات يتم حصريًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع للوزارة على الرابط التالي: