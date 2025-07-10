نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الجامعات 2025.. التعليم العالي توضح طريقة سداد رسوم اختبارات القدرات إلكترونيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن سداد رسوم اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2025 - 2026، يتم حصريًا من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للتنسيق، ولا يُعترف بأي وسيلة دفع أخرى.

وأوضحت الوزارة أن خطوات السداد جاءت في إطار التحول الرقمي الكامل الذي تتبعه الدولة في تقديم الخدمات الحكومية، ومنها تسهيل إجراءات القبول بالجامعات والمعاهد العليا.

طرق الدفع المعتمدة لاختبارات القدرات

أشارت وزارة التعليم العالي إلى أن الطالب يمكنه سداد الرسوم عبر واحدة من الوسائل الإلكترونية التالية:

بطاقات الدفع المسبق (Prepaid Cards)

بطاقات الائتمان (Credit Cards)

منافذ شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، مثل:

فوري

أمان

وغيرها من شركات الدفع المعتمدة التي تتيح الخدمة عبر الأكواد المخصصة

وشددت الوزارة على ضرورة إتمام عملية الدفع بنجاح حتى يتمكن الطالب من حجز موعد الاختبار، حيث يُعد السداد خطوة أساسية لا يمكن استكمال الإجراءات بدونها.

استلام رسالة تأكيد بعد السداد

أوضحت الوزارة أنه فور الانتهاء من عملية السداد، يتلقى الطالب رسالة نصية (SMS) على رقم هاتفه المسجل، تحتوي على تفاصيل حجز الاختبار، وتشمل:

تاريخ الاختبار

الجهة أو الكلية التي يُعقد بها

نوع اختبار القدرات

وأشارت إلى أن هذه الرسالة تُعد بمثابة تأكيد رسمي على الحجز، ويجب على الطالب الاحتفاظ بها وتقديمها وقت أداء الاختبار.

التأكيد على عدم استخدام وسائل دفع غير معتمدة

أكدت وزارة التعليم العالي أن استخدام أي وسيلة دفع أخرى خارج النطاق الإلكتروني الرسمي لا يُعتد بها، ولن يتم تسجيل الطالب على الموقع أو إصدار موعد للاختبار.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة اتباع الخطوات الرسمية بدقة، وتفادي الاعتماد على وسطاء أو مواقع غير معتمدة، منعًا لحدوث أي مشكلات قد تؤثر على موقف الطالب في التنسيق.

موقع التنسيق الإلكتروني الموحد

يمكن للطلاب الراغبين في أداء اختبارات القدرات الدخول إلى الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

