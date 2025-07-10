نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا آخر فرصة للتقديم على وظائف في البوسنة بمرتبات تصل إلى 52 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل توضح التخصصات والمزايا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن انتهاء مهلة التقديم على عدد من فرص العمل المميزة في دولة البوسنة والهرسك غدًا الجمعة، الموافق 11 يوليو 2025، حيث كانت قد فتحت باب التقديم بداية من الإثنين 7 يوليو ولمدة خمسة أيام فقط.

وتأتي هذه الفرص بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الأثاث، وتتنوع الوظائف المطلوبة بين عدة تخصصات فنية وإشرافية، مع رواتب تصل إلى ما يعادل 52 ألف جنيه مصري شهريًا، بالإضافة إلى حوافز ومزايا متعددة تشمل التأمين والسكن وتذاكر السفر.

الوظائف المطلوبة والتفاصيل المالية

أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشمل ما يلي:

1- مشرف إنتاج أثاث

المؤهل: مؤهل عالٍ

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: لا يُشترط إتقان لغة أجنبية

الراتب: 1760 مارك بوسني شهريًا (ما يعادل نحو 52،270 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

2- نجار أثاث

الخبرة: 5 سنوات على الأقل

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1408 مارك بوسني (نحو 41،845 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

3- عامل طلاء (دهانات)

الخبرة: لا تقل عن 5 سنوات

اللغة: يشترط إجادة الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية

الراتب: 1222 مارك بوسني (ما يعادل 26،615 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

4- عامل إنتاج

الفئة العمرية: من 25 إلى 35 عامًا

اللغة: يشترط إجادة إحدى اللغات (الإنجليزية أو الألمانية أو الصربية)

الراتب: 1056 مارك بوسني (نحو 21،384 جنيهًا مصريًا)

ساعات العمل: 176 ساعة شهريًا + أجر إضافي

مزايا العمل في البوسنة عبر وزارة العمل

أكدت الوزارة أن جميع الوظائف تتضمن عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد، بالإضافة إلى عدد من المزايا التي تشمل:

سكن مجاني تابع للشركة

وجبات غذائية خلال ساعات العمل

تأمين اجتماعي وتأمين ضد الحوادث

عطلات رسمية مدفوعة الأجر

إجازة سنوية لمدة 20 يومًا

تذكرة سفر ذهاب وعودة عند الالتزام بالعقد

بيئة عمل احترافية بمعدات حديثة

تحمل الشركة تكلفة استخراج التأشيرة وتصريح العمل

طريقة التقديم ومهلة الفرصة الأخيرة

أشارت وزارة العمل إلى أن التقديم متاح حتى نهاية يوم غدٍ الجمعة 11 يوليو 2025 فقط، ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص عبر الموقع الرسمي للوزارة: