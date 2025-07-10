نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تعلن توفير خدمات مبادرة فحص الأمراض المزمنة بمقرها في العاصمة الإدارية بالتزامن مع اليوم العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية ومبادرة فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن اعتلال الكلى، وذلك اليوم الخميس 10 يوليو 2025، بمقر الوزارة الرئيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة العاملين في قطاع الرعاية الصحية ممن يرغبون في الاستفادة من خدمات الفحص والتوعية الطبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

تفعيل مبادرة فحص الأمراض المزمنة للعاملين بالرعاية الصحية

أوضحت وزارة الصحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الوقاية الصحية، وتقديم خدمات متكاملة في أماكن العمل، خاصةً للعاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يُعدون من الفئات الأكثر عرضة لضغوط العمل الصحية والنفسية.

كما أشارت الوزارة إلى أن مبادرة فحص الأمراض المزمنة، التي انطلقت على مستوى الجمهورية، تسعى إلى الكشف المبكر عن أمراض الضغط، السكر، واعتلال الكلى، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية والإرشادات الغذائية اللازمة للمستفيدين.

العاصمة الإدارية نقطة انطلاق لتعزيز الوعي الصحي

تُعد العاصمة الإدارية الجديدة مركزًا استراتيجيًا لإطلاق هذه المبادرات، حيث يتواجد بها عدد كبير من العاملين في الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة، ما يسهم في وصول الخدمات الطبية إلى عدد واسع من الموظفين، ويعزز من فكرة "الصحة في أماكن العمل" التي تتبناها وزارة الصحة في خطتها الاستراتيجية 2030.

تزامن مع اليوم العالمي للأمراض المزمنة

أوضحت وزارة الصحة أن إطلاق خدمات المبادرة من مقرها اليوم يأتي تزامنًا مع اليوم العالمي للأمراض المزمنة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على خطورة هذه الأمراض وضرورة الوقاية منها، مؤكدًة أن المبادرات الصحية التي تنفذها الوزارة تمثل إحدى أدوات تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

الصحة تدعو العاملين للمشاركة والاستفادة من الخدمات

ودعت وزارة الصحة جميع العاملين في الرعاية الصحية إلى المبادرة بالتوجه إلى مقر الوزارة للاستفادة من خدمات الفحص المجانية، التي تشمل:

قياس ضغط الدم

تحليل السكر

الفحص المبكر لأمراض الكلى

تقديم استشارات صحية وتوعوية

إرشادات غذائية خاصة للوقاية من الأمراض المزمنة

وأكدت الوزارة استمرار تقديم هذه الخدمات ضمن المبادرات القومية للرعاية الصحية، في إطار سعيها إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا وتمتعًا بالصحة.