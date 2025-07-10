نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختامه مش مسك.. الأحياء والإحصاء يحطمون آمال علمي علوم وأدبي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهى طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم، من امتحان مادة "الأحياء وعلوم الأرض" وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الإحصاء"، منذ قليل.

ومن أمام مدرسة الشيماء الثانوية بنات، عبر طلاب شعبة علمي علوم عن استياءهم من صعوبة امتحان الأحياء، وأكد الطلاب أن الامتحان جاء طويل جدا وصعب وغير مباشر.

وأكد الطلاب، أن الامتحان جاء على غير المتوقع، وكان يحتاج لاكثر من ثلاث ساعات.

وشدد الطلاب، أن المسائل والأسئلة المقالية كانت غير مباشرة اطلاقا.



بينما قال طلاب شعبة ادبي، أن امتحان مادة الاحصاء، جاء يحطم آمالهم في الالتحاق بالكليات القمه، والحصول على درجات عالية.

وأكد الطلاب أن المسائل كانت طويلة جدا ومتشابهة في الاجابات.

واضاف الطلاب، أن الأسئلة المقالية كانت غير متوقعه، بالإضافة إلي أنها لم تورد عليهم قبل ذلك.

وانتهى طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، من امتحان مادة "الأحياء" لشعبة العلوم، و"الفلسفة والمنطق" لشعبة الأدبي، وذلك ضمن ختام امتحانات الدور الأول لهذا النظام.

يأتي ذلك في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مشددة لضمان انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات في يومها الأخير دون مشكلات.

ووجه وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

كما وجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 قد انطلقت في 10 يونيو الماضي، وشهدت انتظامًا نسبيًا في اللجان، وسط جهود أمنية وإدارية متواصلة لضمان سلامة الإجراءات، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.