نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: جهود مكثفة لجهاز حماية المستهلك في يونيو.. 682 حملة رقابية و15 ألف شكوى تحت المراجعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلًا أعده الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025، مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي للجهاز في حماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق.

وأشاد مدبولي بجهود العاملين بالجهاز والفروع الإقليمية المنتشرة في المحافظات، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة، والتعامل السريع مع الشكاوى، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية.

682 حملة رقابية بـ24 محافظة و1605 مخالفة

حسب التقرير، نفذ جهاز حماية المستهلك 682 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية في 24 محافظة، أسفرت عن زيارة 9402 منشأة، وضبط 1605 مخالفة متنوعة، شملت ممارسات غير قانونية في الأسواق، لا سيما في قطاع السلع الغذائية.

وأوضح السجيني أن الحملات الرقابية حققت نتائج إيجابية في رصد المخالفات والحد من التجاوزات بحق المستهلكين، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استمرار السيطرة على الأسواق.

استقبال نحو 15 ألف شكوى من المواطنين خلال يونيو

فيما يتعلق بتلقي الشكاوى، كشف التقرير أن الجهاز تلقى:

8087 شكوى من خلال الإدارات المركزية.

6922 شكوى من الفروع الإقليمية بالمحافظات.

وبلغ عدد الشكاوى التي تم الانتهاء من فحصها وحفظها:

3470 شكوى من الإدارات المركزية.

2860 شكوى من الفروع الإقليمية.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة خلال الشهر ما يقارب 15 ألف شكوى، تعكس ارتفاع ثقة المواطنين في الجهاز كجهة رقابية فعالة.

أكثر من 23 ألف مكالمة واردة على الخط الساخن

أوضح التقرير أن إدارة الخط الساخن والتلقي استقبلت أكثر من 23،359 مكالمة، تشمل تسجيل شكاوى جديدة، واستفسارات حول شكاوى قائمة.

تم قيد الشكاوى إلكترونيًا عبر الوسائل المختلفة مثل:

تطبيق الهاتف المحمول

الخط الساخن

موقع الإنترنت

خدمة "واتساب"

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وسائل التواصل الاجتماعي

جمعيات حماية المستهلك

تنسيق حكومي واسع لتعزيز ثقة المواطنين والسائحين

وفي محور الأنشطة العامة، أشار السجيني إلى لقاء جمعه مع وزير الطيران المدني لبحث آليات التعاون بين الجهاز وقطاع الطيران، بهدف تعزيز ثقة السائحين الأجانب في السوق المصري والخدمات داخل المطارات.

كما تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات ومديري الفروع الإقليمية لتوجيههم بـ تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بشكل دوري، خصوصًا في ضوء التطورات الإقليمية التي قد تؤثر على الأسواق المحلية.

رقابة على الشركات وإجراءات احترازية لحماية المستهلك

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يتابع التزام الشركات بتطبيق التدابير الاحترازية لحماية حقوق المستهلكين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة والمراجعة الميدانية بهدف تحقيق التوازن في السوق والحد من أي تجاوزات أو تضليل إعلاني.