نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الوزراء: الاستجابة لـ7041 استغاثة طبية خلال النصف الأول من 2025 وتوسيع مظلة العلاج المجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعته لأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به اللجنة في رصد وتلبية الاستغاثات الطبية للمواطنين بجميع المحافظات.

جاء ذلك في تقرير شامل أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، والذي استعرض أبرز إنجازات اللجنة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

7041 استغاثة طبية.. و1218 قرار علاج على نفقة الدولة

أوضح التقرير أن اللجنة رصدت واستجابت لـ7041 استغاثة طبية تم تلقيها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الواتساب، بالإضافة إلى أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين.

وقد شملت جهود الاستجابة:

إصدار 1218 قرار علاج على نفقة الدولة.

إصدار 279 قرارًا لزراعة النخاع النصف متوافق.

إصدار 232 قرارًا لحالات طبية طارئة.

توفير أدوية لـ 789 حالة.

علاج 320 حالة باستخدام تقنية الجاما نايف والسايبر نايف.

تركيب أطراف صناعية لـ387 حالة.

تقديم الكشف الطبي لـ 24،780 مواطنًا ضمن القوافل الطبية.

التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات الأكثر احتياجًا

في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، شاركت اللجنة بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم قوافل طبية شاملة بعدد من القرى، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على الآلاف من المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة في المحافظات كافة.

عمليات دقيقة ودعم شامل في مختلف التخصصات

أكد التقرير أن الخدمات الطبية شملت تخصصات دقيقة منها:

جراحات القلب (قسطرة – دعامات – قلب مفتوح).

جراحات الأورام (المخ – الرحم – الثدي – الحنجرة).

جراحات الأطفال والمسالك البولية والعمود الفقري.

زراعة الكبد والعظام والمفاصل.

دعم مرضى الأمراض المزمنة وذوي الهمم.

برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة: نحو نظام صحي متكامل

استعرض التقرير توقيع مذكرة تفاهم لتدشين برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة بالتعاون مع:

أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة

برنامج أكسفورد للقيمة والإدارة (المملكة المتحدة)

مجموعة إيليفيت للرعاية الصحية

ويهدف البرنامج إلى تحسين جودة الرعاية الطبية، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030.

رصد الأدوية الناقصة وتوجيه المرضى لمصادر آمنة

وفي إطار دعم المواطنين في مواجهة نقص الأدوية، عملت اللجنة على توجيه المرضى إلى أماكن توافر الدواء أو بدائله، بالتنسيق مع:

هيئة الدواء المصرية

هيئة التأمين الصحي

صيدليات الإسعاف

جمعية "الدواء للجميع"

كما تم إصدار قرارات علاج للعديد من الأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج على نفقة الدولة.

آليات تواصل ميدانية وتكثيف جهود التوعية الطبية

أشار الدكتور حسام المصري إلى تطوير آليات التنسيق مع المستشفيات الحكومية من خلال زيارات ميدانية، مع تعزيز التوعية الصحية للمواطنين عبر النشرات الطبية المنتظمة على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملات مخصصة لمرضى الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان.

ختام التقرير: استجابات فورية ونماذج حية لخدمة المواطن المصري

اختتم التقرير بعرض نماذج من الحالات التي تم التعامل معها ميدانيًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار اللجنة في العمل على دعم المواطنين وتوسيع نطاق الاستجابة الفورية، بالتعاون مع كل الجهات المعنية.