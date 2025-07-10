نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية: 7041 حالة خلال النصف الأول من 2025 وتوسيع خدمات العلاج المجاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال النصف الأول من عام 2025، من خلال تقرير مفصل أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار عمل اللجنة بكفاءة لرصد وتلبية الاستغاثات الطبية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالاستجابة السريعة لحالات الاستغاثة وتنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة.

7041 استغاثة طبية.. وتدخلات عاجلة في تخصصات دقيقة

أوضح التقرير أن اللجنة تعاملت مع 7041 استغاثة طبية تم رصدها من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم "الواتساب" المخصص للجنة، ومكتب خدمة المواطنين، وغيرها من القنوات.

وقد شملت الاستجابات إصدار:

1218 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

232 قرارًا للحالات الطارئة.

320 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف.

279 قرارًا لزراعة النخاع النصف متوافق.

789 حالة تم توفير أدوية حرجة لها.

قوافل طبية في المحافظات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع "حياة كريمة"

في إطار التكامل مع المجتمع المدني، شاركت اللجنة في تنظيم قوافل طبية شاملة بـ "القرى الأكثر احتياجًا"، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 24،780 مواطنًا في مختلف المحافظات.

كما تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ387 حالة، وتأهيلهم لاستخدامها، بالإضافة إلى الكشف على حالات متنوعة بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والعسكرية.

ملفات حرجة شملتها التدخلات: أورام – قلب – عظام – أطفال

أشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة تعاملت مع حالات مرضية معقدة، منها:

جراحات القلب المفتوح وتركيب الدعامات.

عمليات استئصال الأورام بالمخ والرحم والثدي.

زراعة الكبد والمسالك البولية.

جراحات العظام والعمود الفقري والأطفال.

وقد جرى إصدار قرارات علاج وتوفير دعم مباشر لهذه الحالات من خلال بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة.

تدشين برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة

أوضح التقرير أن اللجنة وقعت مذكرة تفاهم لتدشين برنامج "الرعاية الصحية القائمة على القيمة"، بالتعاون مع:

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)

برنامج أكسفورد (OVSP)

مجموعة إيليفيت للرعاية الصحية

ويهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة الإنفاق الصحي، ورفع جودة الخدمة الطبية، ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 والتغطية الصحية الشاملة.

رصد نقص الأدوية وتوجيه المرضى لأماكن توافرها

وفيما يخص نقص بعض الأدوية الحيوية، عملت اللجنة على توجيه المرضى لأماكن توفيرها بالتنسيق مع هيئة الدواء، والتأمين الصحي، وصيدليات الإسعاف، إلى جانب إصدار قرارات علاج لبعض الأدوية من خلال المجالس الطبية المتخصصة.

توعية مجتمعية وتكثيف التواصل الميداني والمعلوماتي

كثفت اللجنة جهودها في التوعية الصحية من خلال نشر إنفوجرافات طبية مبسطة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وإطلاق حملة توعية لمرضى الأمراض المزمنة في رمضان.

كما عملت على تطوير آليات التواصل مع الجهات الحكومية، وتخطيط زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية لتنسيق الرعاية وتبادل الخبرات.

ختام التقرير: استجابات فورية ونماذج واقعية لخدمة المواطن المصري

اختتم الدكتور حسام المصري التقرير باستعراض أبرز الحالات التي تم التعامل معها على مدار الشهور الستة الماضية، مؤكدًا استمرار اللجنة في تقديم الدعم الصحي العاجل للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق تدخلاتها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.