نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يرد على شائعة حرق سنترال رمسيس لبيعه: لا تعليق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات حاسمة خلال مؤتمر صحفي، رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد من شائعات تزعم تورط الحكومة في حرق سنترال رمسيس بهدف تمهيد الطريق لبيعه، واصفًا هذه المزاعم بأنها غير منطقية تمامًا ولا تستحق التعليق.

وقال رئيس الوزراء:

"لا تعليق.. مافيش منطق بيقول كده، ومن الأسهل إني أنقل الخدمة لمكان تاني وأبيع السنترال، مش أروح أوقع خدمة وأحرق مكان علشان أبيعه".

مدبولي: من غير المنطقي تعطيل الخدمة بهدف البيع

أوضح مدبولي أن الحكومة لا تحتاج إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب إن كانت تنوي التصرف في ممتلكات أو أصول الدولة، مشيرًا إلى أن الطرق القانونية والإدارية متاحة لنقل الخدمات أو بيع الأصول دون أي ضرر بالمرافق أو الممتلكات العامة.

وأكد أن الدولة المصرية تتبع مسارًا واضحًا وشفافًا في إدارة أصولها، وأن مثل هذه الشائعات لا تهدف سوى إلى إثارة البلبلة وتشويه صورة الحكومة أمام الرأي العام.

وزير الاتصالات يشارك في المؤتمر لمتابعة آخر مستجدات الحريق

حضر المؤتمر الصحفي أيضًا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تابع تطورات الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، مشددًا على أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق، وضمان استعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

الحكومة تهيب بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات

وفي ختام المؤتمر، دعت الحكومة وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم تداول الشائعات دون تحقق، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، مؤكدًة حرص الدولة على الشفافية في التعامل مع جميع الأحداث الطارئة.