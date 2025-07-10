نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي ورئيس وزراء الصين يؤكدان أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ودعم الحلول السلمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، السيد "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والتباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تحيات من الرئيس الصيني وتأكيد على عمق الشراكة بين البلدين

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أن السيسي يُعد صديقًا عزيزًا للصين ويحظى دائمًا بترحيب كبير في بكين.

كما عبّر الجانب الصيني عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية المتينة مع مصر، والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية.

مصر والصين تشددان على تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

أشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات شهدت تبادلًا للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران. وقد شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والدفع نحو استئناف المسار الدبلوماسي بما يضمن التوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمة.

كما أكدا رفض التصعيد العسكري، والدعوة إلى ضبط النفس، وضرورة تغليب لغة الحوار على الصراع المسلح.

دعم عاجل لوقف إطلاق النار في غزة وحل شامل للقضية الفلسطينية

كما اتفق الرئيس السيسي ورئيس مجلس الدولة الصيني على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مع التأكيد على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، حفاظًا على أرواح المدنيين واحتواء الكارثة الإنسانية.

وشدد الجانبان على أهمية إحياء مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنسيق في ملف مبادلة الديون

وبجانب الملفات السياسية، أبدى الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، صناعة السيارات الكهربائية، والسياحة، مشيدًا بدور الشركات الصينية في دعم المشروعات التنموية داخل مصر.

كما أعرب عن اهتمام الدولة بمواصلة التنسيق مع بكين بشأن ملف مبادلة الديون، لضمان تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة تعود بالنفع على الشعبين.