نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يبحث مع رئيس وزراء الصين ملف مبادلة الديون ويشيد بدور بكين في المشروعات التنموية بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، السيد "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والصيني.

وأكد اللقاء حرص القيادة المصرية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الصين، وتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

تحيات من الرئيس الصيني وتأكيد على متانة العلاقات بين البلدين

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفًا إياه بـ "الصديق العزيز" الذي يحظى بترحيب دائم في بكين.

وأعرب الجانب الصيني عن اعتزازه بالشراكة العميقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل، مشيرًا إلى التنسيق الإقليمي والدولي المتزايد بين القاهرة وبكين، والدور المصري المحوري في تعزيز الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

مصر تسعى لجذب الاستثمارات الصينية وتعزيز التعاون الصناعي

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بتعميق التعاون مع الصين في مجالات متعددة، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خاصة مع اقتراب الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026.

كما أشاد الرئيس السيسي بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل مصر، مؤكدًا تطلع الدولة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الصينية، لا سيما في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والنقل الذكي، بما يعزز التنمية المستدامة في مصر.

مبادلة الديون على رأس أولويات التنسيق بين القاهرة وبكين

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أعرب عن اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين فيما يخص ملف مبادلة الديون، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.

كما شدد الرئيس على ضرورة تنفيذ هذه الاتفاقيات بكفاءة وفعالية، بما يعكس حرص البلدين على بناء نموذج ناجح للتعاون المالي والتنموي يخدم مصالح الشعبين.