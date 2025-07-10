نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الصادق: تسجيل الطلاب بالجامعة الأهلية إلكترونيًا والمصروفات الدراسية متوازنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في جولة ميدانية موسعة، تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة مقر الجامعة الاهلية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية، استعدادًا لانطلاق الدراسة في العام الجامعي الجديد 2025/2026.

وحرص الدكتور عبد الصادق، خلال الجولة، على تفقد المرافق والمنشآت الجامعية، والتأكد من جاهزيتها وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يعزز البيئة التعليمية الحديثة التي تستهدفها الجامعة الأهلية. وشملت الجولة مبنى (1) الخاص بالمدرجات وقاعات الدراسة ومكاتب عمداء الكليات ومنسقي البرامج، بالإضافة إلى مبنى (ب) المخصص للمعامل والمكتبات وقاعات الإطلاع ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وخلال جولته، تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية الذكية، ومعامل الحاسب الآلي، والشاشات التفاعلية، وأنظمة الصوتيات، كما تابع تجهيزات مرافق الخدمات الطلابية وأنظمة الحماية المدنية. ووجه بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية، بما في ذلك تهيئة أماكن انتظار السيارات، والتعاقد على الكافتيريات الجديدة، وإنشاء ملاعب رياضية حديثة تخدم الأنشطة الطلابية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تعليمية متكاملة تتماشى مع التوجهات الحديثة في التعليم الجامعي.

رافق الدكتور محمد سامي عبد الصادق خلال الجولة عدد من أعضاء اللجنة الاستشارية للجامعة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد العطار، مساعد رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الاستشارية، والدكتورة جيهان المنياوي، العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي، والأستاذ نصر الروبي، مدير الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، إضافة إلى الدكتورة هبة نوح، مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، والدكتورة سرفيناز أحمد، مدير المكتبة المركزية، وعدد من القيادات الإدارية والتنفيذية.

ووجّه رئيس الجامعة بتخصيص أربع قاعات مكتبية لخدمة المكتبات في مختلف القطاعات الأكاديمية، وهي القطاع الطبي، والهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما شدد على أهمية إنشاء مكتبة إلكترونية حديثة تتواكب مع احتياجات الجيل الرقمي. ووجّه أيضًا بالتنسيق الكامل مع الأساتذة المتخصصين لتزويد هذه القاعات بالمراجع العلمية الأساسية، والدوريات والكتب التي تلبي احتياجات الطلاب الأكاديمية والبحثية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات قد وافقت على عدد من اللوائح الخاصة بالبرامج الدراسية التي ستطرحها كليات الجامعة الأهلية، على أن تتوالى باقي الموافقات تباعًا خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة الأهلية سيتم عبر نظام إلكتروني متكامل سيُعلن عنه قريبًا، موضحًا أن المصروفات الدراسية سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، وقد تم تحديدها بطريقة متوازنة تعكس الجودة التعليمية والتكاليف الفعلية للخدمات المقدمة.

وأشار عبد الصادق إلى أن الجامعة الأهلية تمثل نموذجًا للجامعات الذكية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار في تقديم التعليم، لافتًا إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو توفير بيئة تعليمية متميزة تدعم رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي وتعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل المحلي والدولي.