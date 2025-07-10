نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 2805 مخالفة تموينية متنوعة للمخابز والمحال العامة والاسواق والبدالين التموينين بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

وجاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٢٨٠٥ مخالفة تموينية متنوعة حيث تم ضبط ٣٩٣ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة ٥٠ كجم وطن لحوم ومصنعاتها و٢١٢٤ بطاقة تموينية و٥٦٠ اسطوانة بوتاجاز منزلى و١٢٦ لتر زيت و٦٣٨ زجاجة زيت تمويني و٦٨٢ كيلو سكر تمويني و١٥٠ كيلو ملح طعام و٥ طن مخللات و٩٤١ علبة سجائر .

كما تم ضبط ٣٢ الف لترًا من السولار و٢طن مازوت و٤٩٢٧ لتر بنزين ٩٢ و٣٠٠٠ لتر بنزين ٨٠،كما تم ضبط ٣٣٥٣٥ لتر زيوت بترولية معاد تدويرها.

وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٤٢٢ محاضر تموينية في مجال البدّالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و٣٤ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى ٣٤٩ محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.

ومن جانبه صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت ١١.٥ مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر يونيو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.