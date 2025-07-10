رئيس وزراء الصين: السيسي صديق عزيز لبكين ويحظى بترحيب دائم في الصين

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس 10 يوليو 2025، السيد "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني.

اللقاء يأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر والصين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

الصين: السيسي يحظى بتقدير خاص في بكين

صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ، مؤكدًا أن السيسي يُعد صديقًا عزيزًا لبكين، ويحظى دائمًا بترحيب بالغ في أروقة القيادة الصينية.

كما أشاد "لي تشيانج" بمكانة الرئيس السيسي لدى القيادة الصينية، وبدوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

علاقات استراتيجية راسخة وتعاون إقليمي ودولي متنامٍ

أعرب المسؤول الصيني الكبير عن تقدير بلاده للعلاقات الوثيقة مع مصر، المبنية على تاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

كما نوّه إلى التطور المتسارع في مسار العلاقات الثنائية، والتنسيق المستمر بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

مصر ركيزة استقرار الشرق الأوسط في عيون بكين

وفي ختام تصريحاته، ثمّن رئيس مجلس الدولة الصيني الدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس السيسي في حفظ الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا القاهرة شريكًا أساسيًا في دعم الأمن والتنمية على الصعيد الإقليمي والدولي.