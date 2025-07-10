نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الشاملة مع الصين قبيل الذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، السيد "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين المصري والصيني.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء يأتي في إطار توثيق علاقات التعاون بين القاهرة وبكين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

رئيس مجلس الدولة الصيني: السيسي صديق عزيز يحظى بتقدير كبير في بكين

نقل "لي تشيانج" تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن القيادة الصينية تُقدّر علاقاتها الوثيقة مع مصر، وتعتبر الرئيس السيسي صديقًا عزيزًا يحظى بترحيب دائم في بكين.

كما أعرب عن اعتزاز الصين بالشراكة التاريخية الممتدة مع مصر، والتي ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية، والتنسيق المتزايد بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

السيسي يشدد على أهمية التعاون الشامل مع الصين في مختلف المجالات

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على مواصلة تطوير علاقاتها مع الصين في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية العمل المشترك لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، تزامنًا مع قرب الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026.

مصر والصين.. نموذج للتعاون الدولي في القرن الـ21

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الدبلوماسية التي تسعى من خلالها القاهرة وبكين إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والابتكار التكنولوجي، ما يعكس مكانة مصر كمحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية الصين كشريك دولي استراتيجي.