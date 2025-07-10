محلات مكثفة للمرور على الطرق.. ضبط 109438 مخالفة في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 يوليو 2025 12:36 مساءً - تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (109438) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (3793) سائق تبين إيجابية عدد (515) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

وتستمر الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1241) مخالفة مرورية متنوعة (سير عكس الإتجاه - تحميل ركاب – مخالفة شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص عدد (465) سائق تبين إيجابية عدد (48) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (35) محكوم عليه بإجمالى (65) حكم، كما تم التحفظ على عدد (19) مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.