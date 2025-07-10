نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اختبارات طلاب الثانوية العامة في ختام مارثون امتحانات العام الدراسي الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان مادة "الأحياء وعلوم الأرض"، وطلاب شعبة الرياضيات امتحان "الرياضيات التطبيقية"، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الإحصاء"، منذ قليل.

بينما بدأ طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، الامتحان في مادة "الأحياء" لشعبة العلوم، و"الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات، و"الفلسفة والمنطق" لشعبة الأدبي، وذلك ضمن ختام امتحانات الدور الأول لهذا النظام.

يأتي ذلك في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وسط استعدادات مشددة لضمان انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات في يومها الأخير دون مشكلات.

ووجه وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

كما وجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 قد انطلقت في 10 يونيو الماضي، وشهدت انتظامًا نسبيًا في اللجان، وسط جهود أمنية وإدارية متواصلة لضمان سلامة الإجراءات، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.