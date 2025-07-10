نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ختام امتحانات الثانوية العامة 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، وسط استعدادات مشددة لضمان انتظام اللجان وسير أعمال الامتحانات في يومها الأخير دون مشكلات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد غدًا آخر امتحاناتهم في ثلاث مواد أساسية، حيث يخوض طلاب شعبة العلوم امتحان مادة "الأحياء وعلوم الأرض"، بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان "الرياضيات التطبيقية"، فيما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الإحصاء"، التي تُعقد لأول مرة هذا العام كمادة أساسية تدخل ضمن المجموع الكلي.

أما طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فيؤدون الامتحان في مادة "الأحياء" لشعبة العلوم، و"الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات، و"الفلسفة والمنطق" لشعبة الأدبي، وذلك ضمن ختام امتحانات الدور الأول لهذا النظام.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحانًا خاصًا تحت عنوان "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات"، حيث يجتاز طلاب شعبة العلوم اختبارًا في (الأحياء – الجيولوجيا)، ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحانًا في (الرياضيات)، فيما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد مادة "الإحصاء"، ويخوض طلاب النظام القديم امتحان "علم النفس" في الفترة الأولى، و"علم الاجتماع" في الفترة الثانية.

ووجه وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، الشكر والتقدير لمديري المديريات التعليميات وكافة المشاركين في العملية الامتحانية نظرا للجهود التي بذلوها في سبيل تحقيق الانضباط داخل اللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية غدا في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لضمان إنهاء آخر أيام الامتحانات في أفضل صورة، وذلك امتدادًا للانضباط الذي تحقق على مدار الأيام الامتحانية السابقة.

كما شدد الوزير على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل لجان الامتحانات، وتكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان سير اليوم الأخير من الامتحانات بسلاسة ودون أية معوقات، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أية حالات طارئة أو ظواهر سلبية بالتنسيق مع غرف العمليات المركزية والفرعية.

كما وجه الوزير بضرورة تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال هذا اليوم، وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحان في هدوء.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 قد انطلقت في 10 يونيو الماضي، وشهدت انتظامًا نسبيًا في اللجان، وسط جهود أمنية وإدارية متواصلة لضمان سلامة الإجراءات، ومن المنتظر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأسابيع المقبلة.