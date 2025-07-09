انقطاع الكهرباء بمناطق في العاشر من رمضان نتيجة اشتعال النيران بمحطة محولات 66

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 10:38 مساءً - نشبت منذ قليل النيران بمحطة كهرباء محولات 66 بالعاشر من رمضان، وجارى العمل على إخماد الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها و عدم الانتشار بجميع المهمات الموجودة بالمحطة التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن العاملين بمحطة كهرباء تيست 1 جهد 66 فوجئوا باشتعال النيران بأحد محولات المحطة منذ ما يقرب من 35 دقيقة تواصلوا على الفور برجال الحماية المدنية للمساعدة فى إخماد الحريق.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن المحطة بالكامل للحفاظ على سلامة العاملين بالمحطة ، لافتا إلى أن هناك العديد من المناطق التابعة للعاشر من رمضان تأثرت بالحريق و تم فصل التيار الكهربائي عنها.