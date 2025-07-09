نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. متحدث الوزراء: عودة خدمات سنترال رمسيس خلال ساعات.. والدولة لن تحرق أصولها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عودة خدمات سنترال رمسيس.. قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهود جارية على قدم وساق لاستعادة الخدمات المتأثرة نتيجة الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، مشيرًا إلى أن عودة الخدمة ستتم تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، بفضل الإجراءات السريعة التي تم اتخاذها فور وقوع الحادث.

عودة خدمات سنترال رمسيس

عودة خدمات سنترال رمسيس

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الاتصالات تحركت على الفور للتعامل مع الموقف، حيث تم نقل جزء من الخدمات إلى مراكز بديلة لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.

ونتيجة لذلك، تقرر إيقاف سنترال رمسيس مؤقتًا بشكل كامل لحين الانتهاء من تأمينه وإعادة تشغيله بأمان.

مدبولي يتفقد موقع الحريق.. ومتابعة دقيقة لإجراءات السيطرة

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على التواجد ميدانيًا في موقع الحريق، حيث تفقد الوضع برفقة وزير الاتصالات، لمتابعة عمليات السيطرة والتأكد من عدم وجود أي مخاطر محتملة قد تؤدي إلى تكرار مثل هذا الحادث مستقبلًا.

منظومة متطورة لمواجهة الطوارئ وتأمين البنية التحتية للاتصالات

أكد الحمصاني أن الدولة تمتلك منظومة متقدمة للتعامل مع حالات الطوارئ، وتولي اهتمامًا خاصًا بحماية البنية التحتية للاتصالات، خصوصًا في ظل التطور السريع في تقنيات الأمن السيبراني، موضحًا أن هناك خططًا مدروسة لحماية مراكز الاتصال الحيوية ومواجهة الأزمات بكفاءة.

رد حاسم على شائعات حرق الأصول: الدولة لا تتصرف بهذه الطريقة

وفي رده على الشائعات المتداولة حول نية الدولة حرق أصولها تمهيدًا لبيعها، وصف الحمصاني هذه المزاعم بأنها غير منطقية على الإطلاق، متسائلًا: "هل يُعقل أن يتم حرق مبنى إذا كانت هناك نية لبيعه؟، مؤكدًا أن الدولة لا تتعامل مع أملاكها بهذه الطريقة، وأن مثل هذه الأقاويل هدفها التشويش وإثارة البلبلة دون أي سند واقعي.