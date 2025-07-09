التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بنصف نهائي مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 09:36 مساءً - أعلن ناديا ريال مدريد وباريس سان جيرمان عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فالفيردي، روديجر، أسينسيو وجارسيا.

الوسط: تشواميني، جولر وبيلينجهام.

الهجوم: مبابي، فينيسيوس جونيور وجونزالو.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو ومينديز.

الوسط: فيتينيا، فابيان رويز وجواو نيفيز.

الهجوم: كفاراتسخيليا، دوي وعثمان ديمبلي.

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

ويسعى باريس سان جيرمان لقطع خطوة جديدة نحو تحقيق حلم الخماسية التاريخية، وذلك بالصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام الأحد المقبل، بعدما توج بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر، قبل أن يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما حقق فوزاً عريضًا على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، ساعيًا لإضافة كأس العالم للأندية إلى خزائنه.

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في المقابل يطمح ريال مدريد لحجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للحفاظ على آماله في حصد اللقب وإنقاذ موسمه الكارثي بعدما فشل في حصد لقب الدوري الإسباني "الليجا" وكأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا بجانب دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي تعد مباراة اليوم هي الـ 13 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث فاز ريال مدريد في 5 مباريات وباريس سان جيرمان في 4 لقاءات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل ريال مدريد 16 هدفاً فيما اهتزت شباكه من العملاق الباريسي بنفس العدد من الأهداف.

وكانت أخر مرة التقى فيها الفريقان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2022، حيث فاز ريال مدريد 3-2 في مجموع المباراتين قبل أن يتوج بلقبه الأوروبي الرابع عشر.