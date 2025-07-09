بطل من الحماية المدنية أنقذ عالقين من أعلى سطح مبنى سنترال رمسيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 09:36 مساءً - ضمن سلسلة أبطال رجال الحماية المدنية مما قاموا ببذل مجهودا كبيرا فى عمليات إخماد حريق سنترال رمسيس واستمر ساعات عديدة على السلم الهيدروليكى.



العقيد ايهاب سمير جريس من قوة الإدارة العامة للحماية وقام بالصعود على المنصة الهيدروليكية واستقل السلم الهيدروليكي لاقصي ارتفاع وسط كثافة عالية من الدخان وقام بإنقاذ عدد من موظفي السنترال من اعلي سطح السنترال وقام بمكافحة الحريق لعدد كبير من الساعات.



قام ضابط الحماية المدنية، بالتحامل على نفسه فى ظل درجات حرارة مرتفعة منبعثة من داخل طوابق سنترال رمسيس وقام بالصعود لإنقاذ العالقين حتى ساهم فى انزالهم من المكان وتقديمهم لرجال الاسعاف لإجراء الإسعافات الأولية لهم .



كما شارك من قبل فى العديد من الحرائق وساهم فى إطفاء عدد من المبانى ضمن بلاغات تلقتها غرف العمليات وشارك فى إخمادها.

وكان حريق اندلع داخل سنترال رمسيس بوسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة عليه.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتبين اندلاع النيران داخل المبنى، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

البطل (1) البطل (1)

البطل (2) البطل (2)



