نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة والمبعوثة الأممية إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي يوم الأربعاء ٩ يوليو بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والسيدة "هانا تيتيه" المبعوثة الأممية إلى ليبيا.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أبرز الأولوية التي يمثلها الملف الليبي بالنسبة للأمن القومي المصري كدولة جوار مباشر، مؤكدًا دعم مصر للجهود الأممية من أجل إطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة وسلامة أراضيها والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تنفيذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار. وشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية الليبية على أسس شرعية وتوافقية، بما يحظى بقبول لدى الشعب الليبي، ويدعم جهود الأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أكد ضرورة دعم مسار الحل الليبي-الليبي وتحقيق التوافق الوطني دون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا للمرجعيات والتي تتمثل في قرارات مجلس الأمن واتفاق الصخيرات، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.