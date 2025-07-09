نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يستقبل مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء ٩ يوليو، السيد “جاسون ايزاكسون” مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية.

استعرض الوزير عبد العاطي الشراكة الاستراتيجة التى تجمع مصر والولايات المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يحقق المصالح المشتركة، متناولا الجهود المشتركة التى تبذلها مصر مع الإدارة الأمريكية لدعم الامن والاستقرار بالشرق الاوسط.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الهادفة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان استدامته واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشيرا إلى تطلع مصر لاستضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار. وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الممارسات الاسرائيلية تؤجج مشاعر الكراهية في الشرق الأوسط، وينعكس بصورة شديدة السلبية على امن واستقرار المنطقة، محذرا من عواقب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة واستقرارها. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، اشاد مدير عام السياسات باللجنة اليهودية الأمريكية بالجهود البناءة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، وبدورها البناء فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الاوسط.