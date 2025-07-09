ضبط أقراص مخدرة قيمتها 65 مليون جنيه بحوزة عنصريين جنائيين شديدي الخطورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:30 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتهما (" 200 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "هيروين ، حشيش" – 22 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش – طبنجة –

3 سيارات)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (65 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.