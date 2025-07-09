نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | بالصور.. الدفع بالسفينة البرلس pms للمشاركة فى البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 بمنطقة جبل الزيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى اطار التطورات الخبرية لجهود البحث عن المفقودين الثلاثة بحادث البارج أدمارين 12 ، تشارك السفينة البرلس pms فى عمليات البحث خلال الساعات القليلة المقبلة بمنطقة جبل الزيت التي شهدت واقعة الغرف

السفينة البرلس pms

السفينة تحتوى على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج عمليات البحث

وتعد السفينة البرلس pms واحدة من السفن التي تحمل ونش بأوزان ثقيلة، ما يساهم فى جهود البحث عن المفقودين الثلاثة بالإضافة إلى أنها تحتوى على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج ومستجدات عمليات البحث

السفينة البرلس pms

ويأتى قرار دخول السفينة البرلس pms ضمن توجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث فى منطقة جبل الزيت

السفينة البرلس pms

فى نفس السياق كانت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 قد أعلنت عن صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى وذلك بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة العمل لتعويض أسر المتوفين والمصابين والمفقودين

السفينة البرلس pms

ويذكر أن وزير البترول قد زار غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث.

السفينة البرلس pms

حيث عقد لقاءً مع قيادة فرق الإنقاذ وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، واستعرض ما تم إنجازه من جهود في عمليات البحث والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارج.