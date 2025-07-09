محكمة إسبانية تحكم بسجن أنشيلوتي عامًا بتهمة التهرب الضريبي خلال فترته الأولى مع ريال مدريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 06:33 مساءً - قضت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، بالحكم على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، بالسجن لمدة عام واحد، بعد إدانته بتهمة التهرب الضريبي خلال عام 2014، أثناء توليه تدريب نادي ريال مدريد.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "EFE"، فإن القضية تعود إلى فترته الأولى مع ريال مدريد، حيث وُجهت له تهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على دخله من حقوق الصور، خلال عامي 2014 و2015.

وكان أنشيلوتي قد غادر ريال مدريد عقب نهاية موسم 2024/2025 بعد تراجع نتائج الفريق، قبل أن يتولى قيادة المنتخب البرازيلي.

ويُشار إلى أن القانون الإسباني لا يُلزم بتنفيذ عقوبة السجن في حال كانت المدة أقل من عامين، ولم تكن الجريمة مرتبطة بأعمال عنف أو في حال عدم وجود سوابق جنائية، وهو ما قد يتيح لأنشيلوتي تجنب دخول السجن فعليًا.