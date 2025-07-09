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6 مقاعد لمستقبل وطن و2 لحماة وطن.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا

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6 مقاعد لمستقبل وطن و2 لحماة وطن.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 06:33 مساءً - تَنشُر جريدة "صوت الأمة" أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة غرب الدلتا، والتي تضم محافظات: الاسكدرية والبحيرة ومرسى مطروح.

 وتتضمن القائمة 13 مرشحًا موزعين كالتالي:

 

- مستقبل وطن: 6 مرشحين

- حماة وطن: 2 مرشحين

- التجمع: 1 مرشح

- الحرية المصري: 1 مرشح

- الإصلاح والتنمية: 1 مرشح

- العدل: 1 مرشح

- الشعب الجمهوري: 1 مرشح

 

 

1. مستقبل وطن: 6 مرشحين وهم:  

   - السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة  

   - محمد محمود محمد حمزة  

   - وائل طارق محمد محمد إسماعيل  

   - محمد أشرف محمود حلمي الصيرفي  

   - سمير السيد أحمد قاسم  

   - هبة مكرم شاروبين

 

2. حماة وطن: 2 مرشحين  

   - سوزي سمير مرسيب توفيق  

   - محمود محمد صلاح محمود سعد

 

3. التجمع: 1 مرشح  

   - أحمد شعبان حسين السيد

 

4. الحرية المصري: 1 مرشح  

   - حنان وجدي عبد المنعم عبد التواب خالد

 

5. الإصلاح والتنمية: 1 مرشح  

   - محمد السيد ثابت محمد

 

6. العدل: 1 مرشح  

   - محمد فتح الله عبد السلام جامع

 

7. الشعب الجمهوري: 1 مرشح  

   - أحمد جمعة بدر نوح

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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