6 مقاعد لمستقبل وطن و2 لحماة وطن.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 06:33 مساءً - تَنشُر جريدة "صوت الأمة" أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة غرب الدلتا، والتي تضم محافظات: الاسكدرية والبحيرة ومرسى مطروح.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة