6 مقاعد لمستقبل وطن و2 لحماة وطن.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات الشيوخ بغرب الدلتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 9 يوليو 2025 06:33 مساءً - تَنشُر جريدة "صوت الأمة" أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة غرب الدلتا، والتي تضم محافظات: الاسكدرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وتتضمن القائمة 13 مرشحًا موزعين كالتالي:
- مستقبل وطن: 6 مرشحين
- حماة وطن: 2 مرشحين
- التجمع: 1 مرشح
- الحرية المصري: 1 مرشح
- الإصلاح والتنمية: 1 مرشح
- العدل: 1 مرشح
- الشعب الجمهوري: 1 مرشح
1. مستقبل وطن: 6 مرشحين وهم:
- السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة
- محمد محمود محمد حمزة
- وائل طارق محمد محمد إسماعيل
- محمد أشرف محمود حلمي الصيرفي
- سمير السيد أحمد قاسم
- هبة مكرم شاروبين
2. حماة وطن: 2 مرشحين
- سوزي سمير مرسيب توفيق
- محمود محمد صلاح محمود سعد
3. التجمع: 1 مرشح
- أحمد شعبان حسين السيد
4. الحرية المصري: 1 مرشح
- حنان وجدي عبد المنعم عبد التواب خالد
5. الإصلاح والتنمية: 1 مرشح
- محمد السيد ثابت محمد
6. العدل: 1 مرشح
- محمد فتح الله عبد السلام جامع
7. الشعب الجمهوري: 1 مرشح
- أحمد جمعة بدر نوح