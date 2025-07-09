نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تبحث مع الصحة العالمية التعاون في مكافحة الإدمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات.

وأكدت وزيرة التضامن خلال اللقاء أهمية التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمواجهة تحديات الإدمان، مشيرة إلى أن الظاهرة لا تقتصر آثارها على الفرد المتعاطي فقط، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع ككل. كما أشادت بإمكانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع للوزارة، واصفة إياه بـ "بيت خبرة عربي" يمتلك كفاءات متميزة وخبرة واسعة في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى انتشار مراكز "العزيمة" للعلاج من الإدمان في مختلف المحافظات، والتي تحقق نسب تعافٍ مرتفعة وتعتمد على نهج شامل يدمج بين العلاج والدعم النفسي والتأهيل المجتمعي، لافتة إلى أن مركز العزيمة بإمبابة يُعد من أكبر المراكز في المنطقة العربية من حيث التجهيزات والخدمات المقدمة.

كما نوهت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أسهم في صياغة العديد من الاستراتيجيات الوطنية والعربية، ويتم الاستفادة من تجربته من قِبل دول الخليج، ما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن اعتزازه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن الصندوق يعمل ضمن استراتيجية وطنية مدعومة من القيادة السياسية، تهدف إلى خفض الطلب على المواد المخدرة، خاصة من خلال حملات الكشف على سائقي الطرق السريعة وتطبيق قانون المرور على المخالفين.

وأشار عثمان إلى أن مصر أطلقت أول استراتيجية عربية لخفض الطلب على المخدرات، وساعدت في إعداد أول استراتيجية خليجية لمكافحة الإدمان، وهو ما يعكس ريادتها الإقليمية في هذا المجال.

في المقابل، ثمّنت الدكتورة حنان بلخي تجربة مصر الرائدة في مكافحة الإدمان، مشيدة بنهجها المتكامل الذي يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأكدت تطلع المنظمة إلى تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لنقل التجربة المصرية لدول الإقليم، وتعزيز الحماية الصحية والاجتماعية للشعوب.

وشهد اللقاء حضور المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة، والأستاذة أميرة تاج الدين، مدير عام العلاقات الدولية، إلى جانب وفد منظمة الصحة العالمية، الذي ضم الدكتور نعمة عبد، ممثل المنظمة في مصر، والدكتور أدهم إسماعيل، مدير البرامج بمكتب شرق المتوسط، والدكتورة رندا أبو النجا، مسؤولة برنامج الأمراض غير السارية والصحة النفسية، والأستاذة ياسمين علي، مسؤولة الاتصال بالمنظمة في مصر.

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