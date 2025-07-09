نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم العالي: أكبر تحالف بين الجامعات والصناعة لدعم الابتكار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرًا صحفيًا موسعًا للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مبادرة "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين من مختلف الوسائل الإعلامية.

واستهل الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، المؤتمر بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أهمية الحدث والرسائل الجوهرية التي يحملها، مشيرًا إلى أن توقيت عقد هذا المؤتمر يعكس حرص الوزارة على إطلاع الرأي العام على نتائج واحدة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ منظومة التعليم العالي، قائلًا:

"يبدو تساؤلًا مهمًا أن نطرحه في بداية هذا المؤتمر: لماذا نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا المؤتمر الصحفي؟ ولماذا كان الحرص على دعوة ومشاركة السيدات والسادة الإعلاميين؟"

وأوضح الدكتور عبد الغفار أن مبادرة "تحالف وتنمية" تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أنها تأتي برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدعم مباشر من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف تجسيد التكامل الحقيقي بين مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية من جهة، ومجتمع الصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وذلك من أجل تحفيز الابتكار وخدمة الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.

وتابع: عبد الغفار "نحن أمام مشروع وطني طموح يسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة في مختلف الأقاليم المصرية، من خلال تحالفات تنموية مبنية على المعرفة والبحث العلمي التطبيقي، في مجالات حيوية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والعمران، والصحة، والتجارة، والطاقة، وغيرها."

أول خريطة بحث علمي لأقاليم مصر

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن طموح الوزارة لا يقتصر فقط على دعم المشروعات البحثية والابتكارية، بل يمتد إلى ما هو أبعد، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى رسم أول خريطة علمية متكاملة لأقاليم مصر الجغرافية المختلفة، تستند إلى الاحتياجات التنموية الفعلية لكل منطقة، بما يعزز من جدوى المشروعات البحثية ويضاعف تأثيرها المجتمعي.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي يهدف إلى تسليط الضوء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وما شهدته من إطلاق دعوة تنافسية شاركت فيها الجامعات والمراكز البحثية وشركاء من القطاع الخاص، وتمخضت عن مشروعات تحالفات نوعية ذات بعد تنموي.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الفعاليات تتضمن عرضًا شاملًا يقدمه الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يستعرض من خلاله تفاصيل المبادرة، وأبرز ما تحقق من مشروعات، إلى جانب الرؤية المستقبلية لتعظيم الأثر التنموي للمبادرة على المدى القريب والبعيد.

وأكد أن المؤتمر يتيح المجال لفتح باب النقاش وتلقي أسئلة واستفسارات الصحفيين والإعلاميين حول المبادرة وتفاصيلها وآليات تنفيذها، وذلك في إطار الشفافية والتواصل المباشر بين الوزارة ووسائل الإعلام الوطنية.

كما أشار إلى أن اللقاء سيُختتم بحوار تليفزيوني مُجمع مع معالي الوزير، يشارك فيه ممثلو مختلف القنوات الفضائية، لتوضيح الأهداف الاستراتيجية للمبادرة وتفاصيل المرحلة التالية من تنفيذها.

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور عادل عبد الغفار تحية تقدير واحترام إلى كافة الزملاء من الصحفيين والإعلاميين، مثمنًا دورهم المهني في تسليط الضوء على ما يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من تطورات غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل.

وأضاف عبد الغفار "أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى زميلاتي وزملائي الإعلاميين في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية والمحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، على دورهم البناء في توضيح الحقائق للرأي العام، ومواجهة الشائعات، ومساعدة الوزارة في إيصال رسائلها إلى الجمهور."

كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي وسائل الإعلام، قائلًا:

"نُقدر دائمًا حرص الإعلاميين على التواصل مع إدارة الإعلام بالوزارة للتحقق من دقة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ونثمّن دعمهم الصادق في التصدي للأخبار الكاذبة والمضللة، التي تتداولها بعض المنصات دون تدقيق."

واختتم الدكتور عبد الغفار كلمته بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤمن بالشراكة الحقيقية مع الإعلام الوطني، معتبرًا أن الإعلام هو أداة فاعلة في التوعية المجتمعية وتشكيل الرأي العام ونقل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع.

واضاف المتحدث الرسمي للوزارة علي تأكيد لوزارةو حرصها الدائم على التعاون المثمر مع كافة وسائل الإعلام، وتُثمن دورها في تبصير الرأي العام بما يتحقق في بناء الوطن وخدمة المواطن المصري. فالإعلام والتنمية وجهان لعملة واحدة، ولا تنمية دون وعي مجتمعي، ولا وعي دون إعلام مسؤول."