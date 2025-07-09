أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يعود إلى القاهرة بعد تمثيل مصر في قمة بريكس بالبرازيل.. ومباحثات دولية لتعزيز التعاون المشترك

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسخة الـ17 لقمة مجموعة بريكس، والتي انعقدت هذا العام تحت شعار:

"تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".

مصر تُلقي كلمتها في قمة بريكس وتستعرض أولويات التعاون الدولي

شارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وألقى كلمة مصر التي سلّطت الضوء على جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها في تعزيز التعاون بين دول الجنوب، وخاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

مدبولي يلتقي قادة ومسؤولين دوليين على هامش القمة

وخلال زيارته، عقد الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من اللقاءات المهمة مع مسؤولين وقادة دوليين، ناقش خلالها فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتبادل الرؤى بشأن التحديات الدولية الراهنة وأهمية التكامل بين الدول النامية.

مشاركة مصر في "بريكس" تعكس مكانتها كشريك رئيسي في الاقتصاد العالمي

تؤكد مشاركة مصر في قمة "بريكس" هذا العام على تنامي مكانة القاهرة على الساحة الدولية، باعتبارها لاعبًا محوريًا في دعم التعددية الدولية والتعاون بين الاقتصاديات الناشئة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز حضورها في التكتلات العالمية المؤثرة.