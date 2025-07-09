نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والهرم والطالبيّة ومنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي لمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ضرورة تعزيز آليات الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والتواجد الميداني الدائم للعمل على حل الشكاوى التي تواجههم بشكل جذري وفعّال.

وشملت الشكاوى التي تم بحثها، عددًا من الطلبات الواردة من مواطني أحياء ومراكز العجوزة والهرم والطالبيّة ومركز ومدينة منشأة القناطر، حيث استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع جول جمال المتفرع من شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، يتضرر فيها من تسرب مياه من شقة الجار، مما أدى إلى حدوث تلفيات وشروخ بسقف شقته، ونتج عنه ماس كهربائي.

وقد اطّلع المحافظ على الإجراءات التي اتخذها حي العجوزة، والتي تضمنت إصدار قرار بتنفيذ الإصلاحات لصاحب العقار محل الشكوى، إلى جانب مخاطبة اتحاد الشاغلين بصورة رسمية من قبل الحي.

كما ناقش المحافظ شكوى واردة من منطقة أرض اللواء، بشأن وجود تلفيات في أعمال السباكة الخاصة بشقة أحد السكان بالدور الثاني، مما تسبّب في أضرار بشقة الشاكي بالدور الأول، إضافة إلى قيام المشكو في حقه بغلق المنور الخاص بالعقار باستخدام الخرسانة.

وقد كلّف المحافظ رئيس حي العجوزة بتنفيذ قرار تصويب المخالفة الصادر مسبقًا من الحي، والمتعلق بتكسير الأسقف الخرسانية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من الشكاوى الأخرى الواردة من مواطني حي الهرم والطالبيّة، حيث وجّه المحافظ بسرعة التعامل معها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حضر اللقاء كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز وعدد من القيادات التنفيذية والإدارات المختصة بالمحافظة.

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