أسامة كمال يشيد بجهود الدفاع المدني في إطفاء حريق رمسيس: دايما بننساهم.. ودايما موجودين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:30 مساءً -

نعى الإعلامي أسامة كمال شهداء حادث حريق سنترال رمسيس، داعياً الله أن يرحمهم، ومتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.

وقال كمال، عبر برنامج "مساء dmc" على شاشة dmc مساء الثلاثاء: "أدعو بالرحمة لشهداء العمل، ونتمنى الشفاء لكل المصابين".

كما أضاف تحية خاصة إلى رجال الإطفاء الذين وصفهم بـ"الناس المنسيين"، مشيداً بعملهم البطولي الممتاز، قائلاً: "دايما موجودين ودايما بننساهم، لهم منا كل التحية".

وفي السياق ذاته؛ وجه تحية حارة لكل رجال الإطفاء والدفاع المدني في مصر، مشددا على الدور الحيوي الذي يؤدونه في مواجهة الأزمات وحماية الأرواح.