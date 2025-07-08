فلومينينسي ضد تشيلسي.. تعرف علي التشكيل الرسمي لنصف نهائي كأس العالم للاندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:30 مساءً - أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمباراة الفريق ضد نظيره فلومينينسي البرازيلي، التي تجمعهما على ملعب "ميتلايف" بمدينة "نيويورك" في العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.



تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو، تشالوبه، توسين، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، نكونكو

الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو

تشكيل تشيلسي

في المقابل جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي:

فابيو، جوجا، إيناسيو، تياجو سيلفا، ريني، بيرنال، خيركليز، نوناتو، أرياس، كانو.

تشكيل فلومنينسي

فلومينينسي ضد تشيلسي

وحجز فلومينينسي مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تغلب على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية، بينما تغلب تشيلسي على بالميراس البرازيلي بالنتيجة ذاتها.

وسيظفر الفائز من تشيلسي وفلومينينسي بورقة الترشح للمباراة النهائية في النسخة الأولى للبطولة التي تقام بشكلها الحديث الموسع بمشاركة 32 فريقاً، والتي ستجرى في 13 يوليو الجاري، بملعب "ميتلايف".

وبات تشيلسي أول فريق أوروبي في التاريخ ينجح بالصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، كما يعد فلومينينسي الفريق البرازيلي الثالث الذي يواجه تشيلسي في النسخة الحالية من مونديال الأندية بعد فلامنجو الذي تغلب على العملاق اللندني بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات، ثم بالميراس في دور الثمانية.مباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتحمل مباراة تشيلسي وفلومينينسي طابعاً عاطفيًا للمدافع المخضرم تياجو سيلفا لاعب الفريق البرازيلي الذي سيواجه ناديه السابق تشيلسي الذي دافع عن ألوانه لمدة 4 سنوات.

وتوج تياجو سيلفا بلقب كأس العالم للأندية مع تشيلسي في 2021، بينما تبدو الفرصة سانحة أمام اللاعب لتحقيق المجد العالمي مع فلومينينسي في النسخة الحالية من المونديال.مباراة فلومينينسي ضد تشيلسي

ولم يتذوق فلومينينسي طعم الهزيمة في مونديال الأندية حتى الآن، حيث فاز على أولسان الكوري الجنوبي بنتيجة 4 – 1، بينما تعادل سلبيًا مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومع بوروسيا دورتموند الألماني بالنتيجة ذاتها ضمن منافسات دور المجموعات.

وفي دور الـ16، تمكن فلومينينسي من تحقيق الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل، قبل أن يتغلب على الهلال السعودي بنتيجة 2 – 1 ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

في المقابل، تذوق تشيلسي مرارة الهزيمة مرة وحيدة في مونديال الأندية أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1 – 3، بينما تغلب على لوس أنجلوس الأمريكي والترجي التونسي بنتيجة 2 – 0، و3- 0 ضمن منافسات دور المجموعات، قبل أن يحقق فوزاً عريضاً على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4 – 1 في دور الـ 16، كما تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة 2 – 1 في دور الثمانية.تشيلسي ضد فلومينينسي

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم لجهود الثنائي ليفي كولويل وليام ديلاب، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الملونة وفقًا للوائح البطولة، بينما يعول على لاعبه كول بالمر الذي يعد اللاعب الإنجليزي العاشر الذي يسجل هدفًا في كأس العالم للأندية 2025، والذي سجل هدفاً من اللعب المفتوح لأول مرة منذ 172 يومًا مع تشيلسي في جميع المسابقات وذلك أمام بالميراس، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تخفيض أسعار مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين تشيلسي وفلومينينسي في محاولة لجذب الحضور الجماهيري للمدرجات.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك"، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تخفيض أسعار تذاكر المباراة إلى 13 دولار فقط بعد أن كانت التذكرة القياسية منذ أسبوع لتلك المباراة 474 دولار قبل تحديد طرفيها.