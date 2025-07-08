وزير الإتصالات لـ"إكسترا نيوز": سنترال رمسيس لم يعد صالحا فى الوقت الحالى حتى تتم أعمال التبريد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 يوليو 2025 09:32 مساءً - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن سنترال رمسيس يعد واحدا من ركائز المنظومة المعلوماتية فى مصر، والحمد لله تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ولكن السنترال لم يعد صالحا فى الوقت الحالى حتى تتم أعمال التبريد والتأكد من الإطفاء التام.

وأضاف عمرو طلعت، خلال تصريحات خاصة لكاميرا قناة إكسترا نيوز، انه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية على السنترالات الرئيسية الأخرى، والحمد لله تم استرجاع الخدمات الصوتية وخدمات البيانات لمختلف الشركات العاملة فى هذا القطاع بشكل تدريجى، والخدمة مستقرة.

وأوضح عمرو طلعت، انه خلال السويعات المقبلة سيتم الإنتهاء من تراجع الخدمات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتا إلى أن معظم خدمات البنوك عادت إلى العمل، وستتم عودة الخدمة صباح غد الأربعاء بكل المؤسسات المصرفية.

وأكد وزير الإتصالات أن البورصة ليس لديها أى مشكلة تكنولوجية لكنها رأت من باب التحوط الإحجام عن ممارسة أعمالها لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ولازال لدينا تحدى هام وأهم من إدارة الأزمة وهى المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس فى تلقى الخدمات الصوتية ونقل البيانات، وبدأنا منذ أمس فى نقل الشركات والمنازل المحيطة بالسنترال إلى سنترال أخر متاخم له فى المنطقة، والأعمال تجرى الآن وسننتهى منها فى وقت قريب.